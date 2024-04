Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Believe: le conseil rendra son avis d'ici au 19 avril information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Believe a annoncé jeudi que son conseil d'administration rendrait son avis sur l'offre publique d'achat déposée en février par un groupe d'investisseurs d'ici au 19 avril.



Cette annonce intervient alors que Warner Music Group a indiqué en début de semaine qu'il avait finalement décidé de ne pas soumettre d'offre ferme de rapprochement à Believe, laissant la voie libre au projet du consortium.



Pour mémoire, les fonds d'investissement TCV et EQT, associés à Denis Ladegaillerie, le PDG de Believe, prévoient le lancement d'une offre d'achat à un prix de 15 euros par action, inférieur au montant de 17 euros par titre qui avait été évoqué par Warner.



Le spécialiste de la musique numérique rappelle cependant que l'opération reste soumise à un avis motivé du conseil d'administration, incluant une recommandation positive.



'Sachant que toutes les parties concernées connaissent maintenant le niveau d'intérêt de Warner et la valeur intrinsèque du groupe, nous pensons qu'il va être difficile de revenir à une offre de 15 euros', préviennent ce matin les analystes de Stifel.



Le titre perdait malgré tout 1,2% ce matin pour se traiter quelques centimes en dessous du seuil des 15 euros.





