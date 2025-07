Believe: la radiation des actions interviendra le 5 août information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 17:21









(Zonebourse.com) - Le retrait obligatoire des actions Believe aura lieu le mardi 5 août au prix unitaire de 17,20 euros, sachant que la radiation de ses actions d'Euronext Paris interviendra le même jour, a annoncé jeudi le groupe spécialisé dans la musique en ligne.



L'opération portera sur les actions non détenues à l'issue de l'offre lancée par les fonds d'investissement EQT et TCV associés au fondateur Denis Ladegaillerie, soit 1.341.989 actions, représentant 1,33% du capital et 2,60% des droits de vote.



Suite à la finalisation de leur offre, les initiateurs contrôlaient 99.361.755 actions, soit 98,67% du capital et 97,40% des droits de vote.



Il est prévu que la suspension de la cotation des actions Believe soit maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées BELIEVE 17,2000 EUR Euronext Paris 0,00%