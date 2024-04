Believe dans l'attente de l'avis du conseil d'administration

(AOF) - Believe, spécialiste du marché de la musique numérique, cède 0,53% à 14,88 euros. Alors que Warner a renoncé à faire une offre sur la pépite musicale française, le consortium mené par le fondateur Denis Ladegaillerie et les fonds EQT et TCV a obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la reprise, au titre du droit à la concurrence. L'opération reste soumise à un avis motivé du conseil d'administration, incluant une recommandation positive, d'ici le 19 avril.

Les fonds d'investissement TCV et EQT, associés à Denis Ladegaillerie, le PDG de Believe, prévoient le lancement d'une offre d'achat à un prix de 15 euros par action, inférieur au montant de 17 euros par titre qui avait été évoqué par Warner.

"Sachant que toutes les parties concernées connaissent maintenant le niveau d'intérêt de Warner et la valeur intrinsèque du groupe, nous pensons qu'il va être difficile de revenir à une offre de 15 euros", soulève Stifel.

Sycomore Asset Management, société de gestion d'actifs spécialiste de la finance durable et actionnaire de la société Believe à hauteur de 0,99% pour le compte d'OPCVM et de mandats, se félicite d'avoir été entendue par le consortium formé par les fonds EQT, TCV et le fondateur Denis Ladegaillerie et prend note que ce dernier n'a pas l'intention de demander un retrait obligatoire dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée à 15 euros par action.

Rappelons que l'Ebitda ajusté de Believe a progressé en 2023 d'environ 45% sur l'année pour atteindre 50,3 millions d'euros contre 34,7 millions d'euros en 2022. La marge d'Ebitda ajusté s'est élevée à 5,7% contre 4,6% en 2022.

