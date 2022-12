Believe annonce une année historique en Allemagne, devenant le troisième acteur du marché allemand du streaming sur le répertoire local

Paris, le 19 décembre 2022 – Believe, l’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd’hui une performance remarquable en Allemagne en 2022, où le Groupe est devenu le troisième acteur du marché du streaming sur le répertoire local. Une année également marquée par des succès exceptionnels pour les artistes et labels locaux que le Groupe accompagne dans tous les genres musicaux.

Cette performance historique est le résultat de l’investissement constant de Believe dans son expertise digitale comme dans ses équipes locales sur le 4ème marché mondial de la musique 1 , depuis l’ouverture de ses bureaux à Hambourg en 2009. Elle constitue également une excellente illustration du succès de la stratégie commerciale du Groupe, consistant à développer progressivement les principaux genres musicaux du pays dans le monde digital, qu’ils soient digitaux par nature comme l’urbain, ou plus traditionnels comme le métal et le rock.

Par croissance organique ou via des acquisitions stratégiques, Believe est également devenu le deuxième acteur du marché du hip hop en Allemagne 2 et son label de métal Nuclear Blast, a été nommé Label de l’Année par l’influenceur Nik Nocturnal, après avoir joué un rôle déterminant dans le succès du groupe de heavy metal suédois Sabaton, dont l’album est devenu #1 des charts allemands.

« Chez Believe, nous sommes animés par la volonté de construire l'offre la plus complète possible afin que tous les artistes et labels allemands, quel que soit leur genre musical ou leur stade de développement, puissent trouver le soutien adapté à leurs besoins spécifiques et à leur ambition, et ainsi évoluer dans leur carrière. Cet objectif ne peut être atteint qu'en combinant les technologies de pointe et solutions de la Plateforme Centrale de Believe avec l’expertise digitale et la connaissance de marché de notre équipe locale, ainsi que notre investissement dans les répertoires et genres nationaux en plein essor comme l’urbain » , a déclaré Thorsten Freese, Directeur Général de Believe Allemagne.

Believe offre un éventail complet de services en Allemagne avec sa Solution Automatisée TuneCore, principal partenaire de développement indépendant pour les artistes autoproduits, et ses Solutions Premium : Label & Artist Solutions (offrant aux labels indépendants et artistes, émergents ou établis, des solutions de commercialisation, distribution et promotion) et Artist Services (offrant aux artistes de premier plan des services de distribution, de promotion et marketing allant du développement de la stratégie marketing à son exécution). Ces services sont proposés au travers de multiples marques (Believe, Groove Attack Rough Trade, AFM, Nuclear Blast…), en lien avec le genre musical et les spécificités de chaque artiste et label.

La structure unique d’offres de Believe apporte ainsi le soutien nécessaire à chaque artiste pour adresser ses besoins d’une étape à l’autre de sa carrière. Theo Junior, artiste ayant commencé chez TuneCore, a ainsi été signé chez Groove Attack et s’est hissé directement dans le Top 10 des charts allemands et dans le Top 5 sur TikTok avec son premier single. De son côté, suite à son transferts de l’offre Label & Artist Solutions à celle d’Artist Services en 2021, le groupe indie pop KAFFKIEZ a également connu une très forte croissance (+300% sur TikTok, 500% sur Spotify), avec près de 16 millions de streams sur son premier album. Le programme d’Artistes Emergents LIFTED de Believe, qui met en avant de nouveaux artistes afin d’augmenter leurs activations promotionnelles, a notamment permis à anaïs, l'une des révélations de l'année signée chez Believe, d'atteindre des performances remarquables en streaming et d'être mise en avant dans Apple Up Next, Amazon Breakthrough et Spotify Equal (+16 millions de streams, avec plus de 400 inclusions dans des playlists, 10 activations et couvertures sur les plateformes).

L’Allemagne est le deuxième marché du Groupe Believe en termes de chiffre d’affaires, représentant 15,3% du chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2022. Grâce au succès de son modèle d’exécution, Believe a pu croître plus rapidement que le marché allemand de la musique numérique ces dernières années. En H1 2022, le revenu total du Groupe a augmenté de 13% par rapport à H1 2021 en Allemagne, avec une croissance du revenu digital d’environ 25%, alors que le marché du streaming allemand a augmenté de +9,1% 3 .

Ces résultats démontrent là encore la puissance et l’impact de la stratégie de Believe, qui se focalise sur les talents locaux, ainsi que son expertise digitale unique et sa capacité d’attraction et de soutien aux artistes au plus haut niveau. Par exemple, Milky Chance, qui a rejoint Believe en 2021, a récemment passé le cap du milliard de streams sur Spotify pour son hit « Stolen Dance ». De même, le titre « Sehnsucht » de Miksu / Maccloud et T-Low est devenu le 2ème morceau le plus écouté sur Spotify en Allemagne en 2022, et Raf Camora l’artiste le plus écouté sur les plateformes de streaming en Allemagne dans le classement de fin d’année.

« Cette année a été particulièrement enthousiasmante pour Believe en Allemagne et je suis ravi que nous ayons atteint ces résultats remarquables. Nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre cette progression. Il n’a jamais été aussi pertinent de mettre tous nos efforts dans le soutien de nos labels et artistes locaux à chaque étape de leur carrière, afin qu’ils puissent s’épanouir et vivre de leur art, contribuant ainsi à un écosystème musical plus juste et durable », a conclu Thorsten Freese, Directeur Général de Believe Allemagne .

