Bel Fuse en hausse après que son offre d'actions a été portée à 399 millions de dollars

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14 mai - ** Le fabricant de composants électroniques Bel Fuse ( BELFB.O ) a vu son action progresser de 1,3% à 270,50 $ jeudi, après la fixation du prix de son offre secondaire, dont le montant a été porté à 399 millions de dollars ** Bel Fuse, basé à West Orange, dans le New Jersey, a vendu mercredi soir 1,5 million d'actions de classe B à 266 $ ** L'action BELFB a clôturé en baisse de 10,5% à 266,92 $ mercredi après le lancement par la société d'une offre de 1,3 million d'actions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette, financer l'acquisition des 20% restants d'Enercon Technologies ou d'autres acquisitions potentielles, et d'affecter tout solde à des fins générales de l'entreprise ** En novembre 2024, Bel Fuse a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Enercon , une société d'ingénierie au service des marchés de la production d'électricité, de l'industrie et des centres de données

** Citigroup, BofA et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'offre d'actions ** Avant l'offre, Bel Fuse comptait 2,1 millions d'actions de classe A avec droit de vote et 10,6 millions d'actions de classe B en circulation, selon le prospectus

** L'action BELFB affiche désormais une hausse d'environ 60% depuis le début de l'année et d'environ 250% sur les 12 derniers mois

** Les six analystes couvrant le titre sont tous optimistes; le cours cible médian est de 308,50 $, selon LSEG