Beiersdorf: semestre meilleur que prévu, objectifs relevés information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Beiersdorf a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour 2023 après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu sur le premier semestre.



Le groupe allemand, qui fabrique notamment la crème Nivea et les adhésifs tesa, a annoncé ce matin que ses ventes organiques sur les six premiers mois de l'année avaient progressé de 12,3% à 4,9 milliards d'euros.



Le consensus tablait, lui, sur une croissance interne plus modeste de 10,9%.



Hors éléments exceptionnels, son résultat opérationnel (Ebit) s'est accru à 852 millions d'euros, contre 710 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur un profit de 778 millions d'euros.



Après ces performances meilleures que prévu, le spécialiste allemand des produits de grande consommation a indiqué qu'il s'attendait désormais à une croissance organique de ses ventes située autour de 10% cette année.



Beiersdorf avait dit précédemment s'attendre à croissance organique comprise entre 5% et 10%.



Suite à cette publication, l'action prenait 3,5% en Bourse de Francfort jeudi en fin de matinée, affichant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX qui reculait de 1% au même moment.