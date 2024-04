Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beiersdorf: relèvement des prévisions de ventes pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Beiersdorf fait part d'une révision à la hausse de ses prévisions de ventes pour 2024, attendant désormais une croissance organique de 6 à 8% pour l'ensemble du groupe comme pour son segment grand public.



Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires total a atteint 2,6 milliards d'euros, en croissance organique de 7,3%, dont un CA grand public de 2,2 milliards, en croissance organique de 10%, tandis que celui de tesa a reculé de 5,4% en organique.



'Toutes nos principales marques grand public ont progressé. La forte croissance à deux chiffres de Nivea a stimulé notre portefeuille, avec des augmentations de ventes partout, en particulier en Europe et sur les marchés émergents', précise son CEO Vincent Warnery.





Valeurs associées BEIERSDORF XETRA +1.17%