Beiersdorf recule, RBC s'inquiète du cas Nivea
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 12:26

Beiersdorf accuse l'une des rares baisses de l'indice DAX mardi à la Bourse de Francfort suite à la dégradation de la recommandation de RBC, qui dit s'inquiéter des difficultés actuellement rencontrées par Nivea, la marque phare du fabricant allemand de produits de grande consommation. Le titre cède actuellement 0,1% alors que le DAX gagne 2,3%.

Dans une note diffusée en début de matinée, RBC indique avoir abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-performance" contre "performance sectorielle" jusqu'ici, et ramené en parallèle son objectif de cours de 100 à 70 euros.

"Malgré une accélération des lancements de produits, Nivea avance en terrain miné, entre un positionnement prix illisible, une concurrence féroce et un moral des ménages toujours aussi imprévisible, la visibilité est faible", explique le courtier canadien.

"Le redressement de la marque reste hypothétique et le risque d'effritement des marges est bien réel", ajoute-t-il.

En voulant monter en gamme sur ses soins du visage (via plus de recherche et d'innovation), Nivea risque en effet de perdre ses clients qui ne s'y retrouveront plus au niveau des prix, s'inquiète RBC.

Une rentabilité qui devrait continuer de baisser

De son point de vue, la marque va devoir injecter énormément d'argent dans la publicité afin de porter ses nouveaux produits face à une concurrence féroce. C'est précisément à cause de ces doutes que l'analyste dit avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance et de profits.

Ces interrogations conduisent l'intermédiaire à afficher des estimations de résultat opérationnel (Ebit) désormais inférieures de 6% à 9% au consensus pour les trois années à venir.

"Pour nous, la chute actuelle du titre n'est pas une opportunité d'achat à bon compte, mais plutôt le signal que Beiersdorf est passé sur une trajectoire de croissance durablement plus faible", conclut le courtier.

