Beiersdorf recule, RBC s'inquiète du cas Nivea
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 12:26
Dans une note diffusée en début de matinée, RBC indique avoir abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-performance" contre "performance sectorielle" jusqu'ici, et ramené en parallèle son objectif de cours de 100 à 70 euros.
"Malgré une accélération des lancements de produits, Nivea avance en terrain miné, entre un positionnement prix illisible, une concurrence féroce et un moral des ménages toujours aussi imprévisible, la visibilité est faible", explique le courtier canadien.
"Le redressement de la marque reste hypothétique et le risque d'effritement des marges est bien réel", ajoute-t-il.
En voulant monter en gamme sur ses soins du visage (via plus de recherche et d'innovation), Nivea risque en effet de perdre ses clients qui ne s'y retrouveront plus au niveau des prix, s'inquiète RBC.
Une rentabilité qui devrait continuer de baisser
De son point de vue, la marque va devoir injecter énormément d'argent dans la publicité afin de porter ses nouveaux produits face à une concurrence féroce. C'est précisément à cause de ces doutes que l'analyste dit avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance et de profits.
Ces interrogations conduisent l'intermédiaire à afficher des estimations de résultat opérationnel (Ebit) désormais inférieures de 6% à 9% au consensus pour les trois années à venir.
"Pour nous, la chute actuelle du titre n'est pas une opportunité d'achat à bon compte, mais plutôt le signal que Beiersdorf est passé sur une trajectoire de croissance durablement plus faible", conclut le courtier.
Valeurs associées
|80,600 EUR
|XETRA
|-0,47%
A lire aussi
-
(Actualisé avec secteur des satellites, Kohl's, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard ... Lire la suite
-
"J'ai toujours acheté des fruits et des jus iraniens. J'appréciais leurs prix bas, mais tout a doublé", constate Chemchat Kourbanova sur un marché au Turkménistan. Dans ce pays d'Asie centrale bordant l'Iran, les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient ... Lire la suite
-
Le groupe Renault parie sur une montée en puissance de ses modèles électriques et hybrides d'ici 2030, avec l'arrêt des ventes en Europe de voitures sous marque Renault uniquement à essence, et affiche de grandes ambitions à l'international et dans l'innovation ... Lire la suite
-
Le géant Volkswagen va poursuivre ses réductions de coûts, avec 50.000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030, pour renforcer ses marges et investir dans l'avenir après sa pire année depuis le Dieselgate en 2025. Le groupe aux dix marques a indiqué mardi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer