Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beiersdorf: partenariat avec l'américain Macro Biologics information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Beiersdorf, fabricant de la crème Nivea, a fait état mercredi de la signature d'un partenariat pluriannuel avec l'entreprise américaine Macro Biologics en vue de développer des peptides biodégradable aux propriétés antimicrobiennes.



Leur accord de collaboration doit s'articuler autour de la technologie d'amicidines mise au point par la société californienne, et notamment autour de son activité contre les bactéries et ses applications en matière de protection des plaies infectées.



Dans un communiqué, Beiersdorf et Macro Biologics disent vouloir concevoir toute une gamme de produits dermatologiques et de soins de santé qui seront commercialisés par Beiersdorf.



Parallèlement, le groupe de cosmétiques basé à Hambourg va devenir actionnaire de Macro Biologics via une prise de participation réalisée par le biais de sa filiale de capital-risque Oscar & Paul.





Valeurs associées BEIERSDORF 129,75 EUR XETRA -0,61%