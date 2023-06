Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: lance des produits à empreinte CO2 réduite information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 17:47









(CercleFinance.com) - Beiersdorf lance aujourd'hui sur le marché Nivea Sun et Nivea Lip Care avec des améliorations pertinentes et une empreinte de CO2 réduite.



Eucerin progresse également dans la transformation de ses produits et a récemment lancé un pot de recharge pour sa gamme Hyaluron-Filler.



Avec son programme de développement durable, l'entreprise vise une réduction absolue de 30 % des émissions de CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2025.



'À la fin de l'année 2022, nous avons atteint une réduction absolue de 17 % des émissions de CO2 et nos efforts soutenus au niveau des produits sont un facteur clé de ce grand succès', précise Jean-François Pascal, vice-président du développement durable de l'entreprise.





Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -1.08%