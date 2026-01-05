Bed Bath & Beyond progresse après la nomination de Marcus Lemonis au poste de directeur général

5 janvier -

** Les actions de la société de commerce électronique Bed Bath & Beyond BBBY.N ont augmenté d'environ 6 % à 6,24 $ avant le marché

** La société BBBY nomme Marcus Lemonis au poste de directeur général, en plus de son rôle de président exécutif

** Nous pensons pouvoir éliminer 25 millions de dollars de dépenses supplémentaires au cours des 12 prochains mois, principalement grâce à des synergies de fusion", déclare le directeur général Lemonis dans une lettre adressée aux actionnaires

** La société poursuivra ses acquisitions et ses investissements tout au long de l'année dans des domaines présentant "des lacunes au niveau des catégories, des services aux consommateurs, des synergies commerciales ou des extensions naturelles de marques"

** L'action BBBY a augmenté de ~11% en 2025