Bed Bath & Beyond en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de la société de commerce électronique Bed Bath & Beyond BBBY.N ont augmenté de 5 % à 5,33 $ après la cloche

** La société dépasse les estimations de ventes trimestrielles, stimulées par les catégories de produits et les services à domicile qui attirent les clients

** Le chiffre d'affaires net du 4ème trimestre s'élève à 273,4 millions de dollars, dépassant les estimations de 259,1 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Perte trimestrielle ajustée par action de 16 cents contre une perte de 91 cents l'année dernière ** La société prévoit que les revenus de 2026 augmenteront d'un pourcentage faible à moyen, par rapport aux attentes d'une augmentation de 5,08%

** BBBY en hausse de ~11% en 2025

