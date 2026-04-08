Bed Bath & Beyond en hausse après la divulgation du plan de reprise de F9 Brands

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril -

** Les actions de Bed Bath & Beyond BBBY.N ont augmenté d'environ 10 % à 4,78 $ avant le marché

** La société de commerce électronique a signé une lettre d'intention pour l'achat des participations et de la quasi-totalité des actifs de F9 Brands, y compris Lumber Liquidators et Cabinets To Go

** La transaction est évaluée à près de 150 millions de dollars, dont 37 millions de dollars en espèces et environ 16 millions d'actions BBBY à 7 dollars chacune

** La transaction devrait être finalisée après la réunion annuelle des actionnaires en mai

** BBBY indique que le vendeur et son équipe de direction recevront un paiement unique de 25 millions de dollars si F9 Brands réalise un bénéfice annuel de 20 millions de dollars au cours de l'une des cinq prochaines années

** La société nomme le directeur général de F9 Brands, Jason Delves, au poste de directeur général de Beyond Home Services, qui rejoindra l'équipe de direction de BBBY

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de près de 21 % depuis le début de l'année