Becton Dickinson se joint à ses pairs pour relever ses prévisions de bénéfices annuels après des résultats supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Becton Dickinson BDX.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel jeudi, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et les ventes du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments.

Les actions du fabricant d'appareils médicaux basé dans le New Jersey ont augmenté de 9,8 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Becton fabrique et distribue des produits médicaux et chirurgicaux tels que des aiguilles, des seringues et des unités d'élimination.

Les fabricants de dispositifs médicaux ont bénéficié d'une demande élevée de procédures chirurgicales non urgentes aux États-Unis, en particulier chez les adultes plus âgés, depuis la seconde moitié de 2023.

Cette tendance devrait se poursuivre cette année, après que les assureurs de santé ont également signalé une demande élevée et soutenue de soins médicaux. Le mois dernier, Boston Scientific BSX.N , l'un des plus grands fabricants d'appareils médicaux, a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, soutenues par une forte demande pour ses appareils cardiaques.

Le mois dernier, le fabricant d'équipements de laboratoire Waters Corp

WAT.N a accepté d'acheter une unité de bioscience et de diagnostic issue de Becton dans le cadre d'une transaction évaluée à 17,5 milliards de dollars, augmentant ainsi son envergure dans les applications cliniques et de diagnostic.

Becton prévoit maintenant que son bénéfice ajusté par action pour 2025 se situera entre 14,30 et 14,45 dollars, contre une fourchette précédente de 14,06 à 14,34 dollars.

Elle a réaffirmé que son chiffre d'affaires annuel se situerait entre 21,8 et 21,9 milliards de dollars, contre 21,83 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice de 3,68 dollars par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 3,40 dollars par action.

Les ventes trimestrielles de l'entreprise se sont élevées à 5,51 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,49 milliards de dollars.

Les ventes de son unité médicale, qui fabrique des dispositifs d'administration de médicaments, ont augmenté de 14,4 % pour atteindre 2,93 milliards de dollars. Les analystes estimaient en moyenne qu'elles s'élevaient à 2,91 milliards de dollars.