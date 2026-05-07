Becton Dickinson revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la demande en dispositifs d'administration de médicaments

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* La forte demande en dispositifs d'administration de médicaments stimule les performances de l'entreprise

* Le directeur général Tom Polen s'attend à ce que les produits injectables restent essentiels malgré la concurrence des GLP-1 oraux

* La société prévoit des mesures tarifaires pour compenser les coûts élevés du pétrole et de la résine, et nomme Vitor Roque au poste de directeur financier

(Mise à jour des informations sur les actions, ajout de commentaires de l'entreprise aux paragraphes 3, 5 à 7) par Siddhi Mahatole

Becton Dickinson BDX.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel et dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre, porté par la forte demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments et son matériel chirurgical, ce qui a fait grimper son action de plus de 5 %.

La forte demande en médicaments injectables de la classe des GLP-1 contre le diabète et l'obésité a soutenu les performances des fabricants de dispositifs tels que Becton Dickinson, qui produit des stylos injecteurs utilisés pour administrer ces traitements, bien que les analystes avertissent que les pilules amaigrissantes orales pourraient peser sur les résultats.

Les traitements à base de GLP-1 restent un « puissant moteur de croissance », a déclaré le directeur général Tom Polen lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. « Le GLP-1 oral devrait apporter une croissance supplémentaire et complémentaire », tandis que les produits injectables « continueront de rester le pilier de la catégorie dans un avenir prévisible », a déclaré M. Polen.

La société, qui fabrique et distribue des produits médicaux et chirurgicaux tels que des aiguilles, des seringues et des unités de collecte, prévoit que son bénéfice par action ajusté pour 2026 se situera entre 12,52 et 12,72 dollars. Cela contraste avec ses prévisions précédentes, qui tablaient sur un bénéfice par action compris entre 12,35 et 12,65 dollars.

M. Polen a également indiqué que la société comptait atténuer cette année les pressions sur les coûts liées à la hausse des prix du pétrole et des résines, elle-même liée au conflit au Moyen-Orient, grâce à des mesures comprenant notamment des ajustements de prix.

Les résines et les plastiques moulés, utilisés pour fabriquer des seringues et des cathéters, représentent environ 5 % du coût des marchandises vendues, a-t-il précisé.

La société s'attend à ce que les prix du pétrole restent élevés jusqu'à l'année prochaine et prévoit de compenser cet impact par une diversification de ses sources d'approvisionnement en résine et de nouvelles mesures tarifaires.

Elle a affiché un bénéfice ajusté de 2,90 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,77 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, la société a nommé Vitor Roque au poste de directeur financier. M. Roque, qui travaille chez Becton Dickinson depuis plus de 25 ans, occupait le poste de directeur financier par intérim depuis décembre et a supervisé des événements clés, notamment la finalisation de l' de scission de ses activités de biosciences et de diagnostic.