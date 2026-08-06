Becton Dickinson relève la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne performance de ses dispositifs d'administration de médicaments

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Becton Dickinson BDX.N a relevé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments et son matériel chirurgical.

Cette entreprise, dont le siège se trouve dans le New Jersey, fabrique et distribue des produits médicaux et chirurgicaux tels que des aiguilles, des seringues et des kits jetables.

Voici les détails:

* La demande dans le secteur de la fabrication pharmaceutique montre des signes de stabilisation pour les fabricants d’outils destinés aux sciences de la vie, bien qu’ils continuent de faire face à une prudence en matière de financement post-pandémique pour les petites entreprises biotechnologiques et à la faiblesse des dépenses de recherche universitaire.

* Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice par action de 3,23 dollars pour le trimestre clos le 30 juin. Les analystes tablaient en moyenne sur 3,14 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 4,98 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 4,89 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires du segment « Connected Care » a progressé de 4,9% pour atteindre 1,22 milliard de dollars au troisième trimestre, tandis que celui du segment « Interventional », qui fournit des solutions chirurgicales, a augmenté de 6,4% pour s’établir à 1,41 milliard de dollars.

* Becton Dickinson a finalisé la scission et la fusion de son unité dédiée aux biosciences et aux solutions de diagnostic dans le cadre d’une opération de 17,5 milliards de dollars avec Waters Corp WAT.N plus tôt cette année.

* Le fabricant de dispositifs médicaux table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 12,62 et 12,72 dollars, contre une prévision antérieure de 12,52 à 12,72 dollars.

* Les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel de 12,61 dollars par action.

* Becton Dickinson a maintenu ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires à un taux à un chiffre faible.