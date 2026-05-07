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Becton Dickinson en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 mai - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson BDX.N progresse de 5,5 % à152,7 $

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande pour ses produits médicaux et chirurgicaux

** La société prévoit un BPA ajusté pour 2026 compris entre 12,52 $ et 12,72 $, contre une prévision précédente de 12,35 $ à 12,65 $

** Nomme Vitor Roque au poste de directeur financier, à compter du 7 mai

** “Nous aurions aimé voir une plus forte croissance organique des bénéfices au cours du trimestre... mais l'amélioration du chiffre d'affaires et la nomination officielle de Vitor Roque au poste de directeur financier semblent tout de même constituer de petits pas dans la bonne direction” - J.P. Morgan

** BD annonce un BPA ajusté de 2,90 $ au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,77 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 4,71 milliards de dollars, dépasse les estimations de 4,67 milliards de dollars

**Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 0,3% depuis le début de l'année

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BECTON DICKINSON
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