Becton Dickinson en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N gagnent jusqu'à 8,5 % pour atteindre un sommet de plus de trois mois de 187,18 $

** BDX prévoit maintenant son bénéfice ajusté par action pour 2025 entre 14,30 $ et 14,45 $, par rapport à sa fourchette précédente de 14,06 $ à 14,34 $

** Elle réaffirme que son chiffre d'affaires annuel se situera entre 21,8 et 21,9 milliards de dollars, contre 21,83 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société a déclaré un bénéfice de 3,68 dollars par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 3,40 dollars par action

** Les ventes trimestrielles de la société se sont élevées à 5,51 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,49 milliards de dollars

** "Nous pensons que la mise à jour d'aujourd'hui devrait suffire à satisfaire les attentes des investisseurs", déclare la société de courtage J.P.Morgan

** BDX a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que, bien que l'incertitude concernant les pressions du marché persiste, elle s'attend à ce que la croissance organique des revenus d'une année sur l'autre s'améliore séquentiellement au quatrième trimestre

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 17,8 % depuis le début de l'année