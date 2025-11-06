Becton Dickinson chute malgré des revenus supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 6,4 % à 170 $ dans les échanges de pré-marché

** Les revenus trimestriels de 5,89 milliards de dollars de la société dépassent les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 5,90 milliards de dollars

** La société déclare un bénéfice ajusté de 3,96 $/shr au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 3,92 $/shr par les analystes - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~23% depuis le début de l'année