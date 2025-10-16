Becton chute à la suite du départ de son directeur financier et de l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 2,7 % à 181,78 $ à l'ouverture du marché

** Chris DelOrefice, directeur financier de la société, quittera ses fonctions le 5 décembre pour saisir une nouvelle opportunité; la recherche d'un successeur permanent est en cours

*la recherche d'un successeur permanent est en cours * La société nomme Vitor Roque, vice-président senior des finances, directeur financier par intérim

** BDX déclare que les dispositifs liés aux vaccins et la demande de recherche universitaire ont été plus faibles que prévu

** La société déclare des revenus préliminaires de 5,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 5,91 milliards de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** Les analystes de RBC déclarent que les résultats préliminaires sont légèrement inférieurs aux prévisions les plus basses de la société

** La maison de courtage J.P.Morgan déclare que les défis dans les domaines des systèmes pharmaceutiques et des biosciences ont continué à être moins transitoires qu'espéré

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 18 % depuis le début de l'année