BEBO HEALTH : Résultats 2021: Les résultats 2021 sont supérieurs aux prévisions

BEBO HEALTH SA

MLBBO

17. janv. 2022, No3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS 2021 : LES RÉSULTATS 2021 SONT SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

Be-bô n'est pas une startup qui a débuté son activité en 2021. C'est au contraire l'évolution logique de la commercialisation des produits créés et développés par l'actionnaire majoritaire. Les synergies générées par une plateforme e-commerce et des centres dédiés sont logiques et évidentes.

LES FONDS PROPRES

Malgré une valeur nominale des actions de CHF 232'000 pour 1'450'000 d'actions, les fonds propres sont plus importants. La conversion d'une partie du prêt d'actionnaire de CES Management SA (3.7 M€) consolide les fonds propres à plus de 4 M€ (10.01.22).

LES INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS 2021

K€ 2021 Marge d'EBITDA 2022 Marge d'EBITDA Budget

Chiffre d'affaires

EBITDA

5 000

500



10% Prémiers résultats

Chiffre d'affaires

EBITDA

5 000

1 000



20% Budget

Chiffre d'affaires

EBITDA

15 000

3 300



22%

La concrétisation des prévisions 2021 a été rendue possible grâce à l'expérience acquise et déployée sur quatre axes de développement :

Synergies entre les produits et leurs fichiers clients ainsi que leurs territoires de diffusion

Flexibilité, réactivité, adaptabilité marketing et commerciale de be-bô

Augmentation de la gamme

Recherche de nouveaux territoires

Les atouts de be-bô pour réaliser les objectifs 2022 sont :

Renforcement finalisé de l'équipe. Cette dernière est déjà opérationnelle

Maîtrise des dépenses pour une garantie de rentabilité

Mise à profit de toutes les synergies des quatre axes de développement pour atteindre les objectifs

A propos de BEBO HEALTH SA

BEBO HEALTH SA est spécialisé e dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers et des professionnels. La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (marque SLIM SONIC), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des produits de nutrition (MAIDAY et NATUR'EFFECT).

www.be-bo.eu

Contacts

BEBO HEALTH SA

Jacques Borgognon

bg@be-bo.eu

investisseur@be-bo.eu

Listing Sponsor

Banque Delubac & Cie

Informations privilégiées :

Informations privilégiées :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72795-communique-de-presse.-bebo-health-sa.-18.01.22.pdf

