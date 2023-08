BEBO HEALTH : Rapport Financier Annuel 2022

Rapport Financier Annuel 2022

Genève, le 10 août 2023 – 18h

BEBO HEALTH SA, le spécialiste de la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être, annonce la publication de son rapport financier annuel audité pour l'exercice 2022.

UN MOT DU PRÉSIDENT :

Notre introduction en bourse le 12 janvier 2022 était le signe de beaucoup de bonnes et belles nouvelles. Malheureusement, la guerre en Ukraine, l'inflation et les mouvements sociaux ont gâché la fête. La qualité d'une équipe, la force d'une entreprise résident dans la capacité d'adaptation. Au moment ou j'écris ces lignes, je pense nous avons fait preuve de QUALITÉ et de FORCE. Je suis très fier de vous annoncer que 2022 est, malgré la conjoncture, un excellent cru : Nos résultats progressent et restent bon. Notre modèle économique s'est affuté et s'adapte au marché. Les performances commerciales ont évolué significativement (ROI). EURONEXT ACCESS ne nous a pas permis de valoriser ce travail. Les fixings du matin et de l'après-midi ont fréquemment été attaqués pour faire chuter l'action. La sous-évalution boursière de la société la place dans une situation séduisante pour les investisseurs potentiels. Depuis la fin 2022, nous préparons notre évolution vers le compartiment GROWTH d'EURONEXT où les volumes d'échanges de titres sont très supérieurs à ceux d'ACCESS. La situation économique nous impose de la patience. L'objectif est de choisir le meilleur moment pour profiter d'une tendance favorable des marchés boursiers dans notre secteur. Je constate que le marché boursier qui concerne les PME est actuellement fortement ralenti. Je dois constater que 2022 fut un tremplin. 2023, dont sept mois sont déjà passés s'avère être la mise en application de nos expériences et de notre savoir. Nous recherchons à améliorer de la rentabilité afin d'améliorer notre capacité de croissance lorsque le moment sera venu (ENTRÉE SUR GROWTH). BEBÔ a signé un accord exclusif de trois ans avec la deuxième fédération mondiale de football ( https://iffhs.com/ ). Cet accord va nous apporter une très grande visibilité internationale dès la fin 2023. Pour bien commencer notre collaboration, j'ai eu l'honneur de remettre trois prix 2022 à Lionel MESSI.

STRATÉGIE RSE :

Chez BEBO Health SA, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la construction d'un avenir durable. Nous sommes engagés à créer des produits innovants et exclusifs pour la santé, le sport et le bien-être, tout en minimisant notre impact environnemental et en renforçant notre impact social. C'est pourquoi, à notre échelle, nous mettons en place une stratégie RSE ambitieuse, qui vise à améliorer notre performance sociale, environnementale et économique, tout en contribuant à un avenir durable pour les générations futures. Notre stratégie RSE comprend une série d'actions concrètes visant à évaluer les risques et les impacts de nos activités par:

· la mise en place d'une politique RSE en accord avec les normes internationales. le respect des normes internationales du travail et à lutter contre toute forme de discrimination.

· la réduction de notre empreinte carbone et à promouvoir l'utilisation de matériaux recyclables.

· la préférence pour la diversité et l'inclusion, à contribuer à des initiatives sociales et environnementales, à concevoir des produits durables et à mesurer notre impact.

Ces mesures seront le reflet de notre engagement en faveur de l'innovation, de la qualité premium, de l'exclusivité et de la durabilité. Nous sommes convaincus que cette stratégie permettra de renforcer notre engagement envers nos clients, nos employés, nos partenaires et les communautés où nous sommes présents, et de contribuer à un avenir durable pour tous.

FAIT CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE :

Deux augmentations de capital ont eu lieu en 2022, la première, en date du 10.01.2022 pour un montant nominal de CHF 32'000 par compensation de créances de CHF 3'804'520 par l'émission de 200'000 nouvelles actions. La 2ème, le 14.12.2022 pour une augmentation de CHF 116'000 par compensation de créances de CHF 3'625'000 par l'émission de 725'000 nouvelles actions. Dès lors, notre capital-actions se monte à CHF 348'000 représenté par 2'175'000 actions nominales de CHF 0.16 chacune. Ces deux augmentations ont servi à développer et à acquérir de nouveaux centres bebo hub en France et en Suisse, ainsi qu'à développer notre web marketing et nos différents contenus sur les réseaux sociaux.

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB) ; également connus sous « be-bô generation ». La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des quatre marques exclusives qu'elle distribue en Europe par internet et par le biais de centres de remise en forme « be-bô hub » en exploitation propre comme en franchise.

