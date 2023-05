BEBO HEALTH : Ce qu'il faut savoir sur be-bô generation: Maiday

Communiqué de presse

Forte demande pour le nouveau produit lancé : « L'Ô de MAIDAY »

Genève, le 5 mai 2023 – 18h

LANCEMENT RÉUSSI POUR L'Ô DE MAIDAY

Nous sommes ravis d'annoncer que le lancement du nouveau produit « L'Ô de MAIDAY » fabriqué en Suisse est un succès. L'Ô de MAIDAY est la boisson vous permettant de vous désaltérer, tout en brûlant des graisses. Antioxydant et diurétique, elle prévient le cholestérol et les problèmes cardiovasculaires tout en stabilisant le système digestif. Disponible en bouteille de 250ml ou 500ml ou en bidon de 3L, L'Ô se boit fraiche ou chaude et reste bien sûr avec des ingrédients 100% naturels, sans calories, ni conservateurs. L'Ô de MAIDAY remplace avantageusement les sodas toujours très riches en sucre ou en dérivés de sucre. Les bienfaits sont multiples, affinement de la silhouette, accélération du métabolisme, empêche l'absorption de graisse et renforce le système immunitaire. Le marché des compléments alimentaire et tout le secteur du bien-être est en plein essor, créant une vraie traction positive pour MAIDAY ainsi que pour be-bô.

UN MOT DU FONDATEUR DE MAIDAY, MARC BORGOGNON

« Choisir MAIDAY, c'est améliorer son bien-être, optimiser ses performances et s'assurer d'une meilleure récupération lors de l'effort, même intense. Ainsi, à travers notre gamme de produits 100% naturels, fabriqués en Suisse, nous accompagnons autant l'athlète que le sportif amateur afin de fournir tous les compléments nécessaires et adaptés aux différents types de pratiques du sport, en évitant les blessures »

DISTRIBUTION

La marque Suisse MAIDAY est exclusivement distribué par be-bô dans le monde entier. Comme pour les autres marques distribuées par be-bô, nous misons sur une stratégie omnicanale avec une forte présence en e-commerce et ainsi que la vente de produits dans les centres be-bô hub en Suisse et en France.

À PROPOS DE MAIDAY – EXPERT EN NUTRITION SPORTIVE ET BIEN-ÊTRE DEPUIS PLUS DE 10 ANS

En 2012, amoureux de la nature et du sport les fondateurs ont créé une première gamme MAIDAY en privilégiant la santé et le bien-être de tout en chacun voulant pratiquer son sport favori. La collaboration avec l'équipe de basket du Fribourg Olympic avait créé un « effet boule de neige » qui a permis de rencontrer d'innombrables sportifs – sportives d'Elites. Grâce à des retours fréquents des clients ainsi que des sportifs la gamme MAIDAY a pu être adapté, optimisé et complétée au fil des années. MAIDAY mise sur une production locale avec des locaux de production à Châtel St. Denis et des produits 100% naturel afin d'assurer une qualité supérieure.

SOLDES PRINTEMPS

Profitez de -25% sur toute la gamme MAIDAY jusqu'au 10 Mai avec le code « P25 »

Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la gamme et profiter de l'offre !

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB) ; également connus sous « be-bô generation ». La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des quatre marques exclusives qu'elle distribue en Europe par internet et par le biais de centres de remise en forme « be-bô hub » en exploitation propre comme en franchise.

CONTACT PRESSE

BEBO Health SA

Cyril Baechler

Directeur

Email : cyril@be-bo.eu

Téléphone : +41 79 718 78 82

