«Beaucoup de bonnes nouvelles sont intégrées dans le prix des actions»

Christophe Moulin, responsable de la gestion Multi-assets de BNP Paribas Asset Management. (© BNP Paribas AM)

Christophe Moulin, responsable de la gestion Multi-assets chez BNP Paribas AM, est devenu plus prudent sur les actions américaines et européennes après la forte remontée des cours. Il privilégie la dette des entreprises de bonne qualité, les matières premières et les marchés émergents.

Le risque de rechute de l'activité lié au coronavirus est-il intégré dans le prix des actifs ?

Christophe Moulin : Le risque d'un nouveau confinement généralisé n'est pas intégré dans le prix des actifs mais, de notre point de vue, ce risque semble très faible.

Nous pourrions, en revanche, à nouveau connaître des confinements très localisés ou régionaux, mais qui ne seront pas de nature à provoquer une rechute de l'activité économique mondiale d'une ampleur comparable à celle que nous venons de subir.

L'ampleur de la création monétaire suffira-t-elle à rétablir durablement la confiance sur les marchés ?

Christophe Moulin : Après un choc exceptionnel qui a affecté l'économie réelle et les marchés financiers, nous avons eu une réponse toute aussi exceptionnelle et coordonnée des gouvernements et des banques centrales.

Horizon d'au moins six mois

Ces actions, par leur nature et leur ampleur inédite, sont susceptibles de rétablir durablement la confiance sur les marchés à condition d'«apprendre à vivre avec le virus».

Nous considérons ce scénario très probable sur la durée, ce qui n'empêche pas de considérer qu'il puisse encore y avoir des périodes de doute, de perte de confiance qui occasionneraient des phases de stress sur les marchés - bien que