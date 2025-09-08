 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 743,50
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BDL CM lance une plateforme d’épargne en ligne conçue en partenariat avec Generali
information fournie par AOF 08/09/2025 à 17:29

(AOF) - BDL Capital Management a lancé BDL Club Invest, une plateforme d’épargne en ligne conçue en partenariat avec Generali. Deux enveloppes sont proposées aux épargnants : l’assurance vie et le PER, à travers les produits e-Vie et e-PER Generali, exclusivement digitaux et accessibles en toute autonomie sous certaines conditions. La gestion de BDL Capital Management est accessible au sein des contrats e-Vie et e-PER Generali dès 5000 euros pour les 1000 premiers clients. Elle permet aux particuliers de s’exposer jusqu’à 100% en actions.

" Les épargnants profiteront d'un total alignement des intérêts puisque les collaborateurs de BDL Capital Management investissent une part significative de leur rémunération dans la gestion proposée ", explique la maison d'investissement.

La plateforme BDL Club Invest met également l'accent sur l'éducation financière et l'opportunité de l'investissement en actions au travers d'un outil de simulation et de contenus pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux de la bourse et ses opportunités.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Un Rafale à Zagreb, en Croatie, le 10 mai 2025. ( AFP / DAMIR SENCAR )
    Armement : les exportations françaises signent une performance historique en 2024
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.09.2025 17:44 

    Si les exportations françaises sont traditionnellement tournées vers le Moyen Orient et l'Asie, en 2024 60% des prises de commandes ont été le fait de pays européens. La France a exporté pour 21,6 milliards d'euros d'armement en 2024 -"deuxième meilleure performance ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Opel (Stellantis) dévoile de nouveaux modèles à l'occasion du salon de Munich
    information fournie par Zonebourse 08.09.2025 17:42 

    (Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite

  • Le siège de l'entreprise Philips à Amsterdam
    France: Une information judiciaire ouverte pour tromperie aggravée contre Philips
    information fournie par Reuters 08.09.2025 17:28 

    par Gianluca Lo Nostro (Reuters) -Le parquet de Paris a ouvert en juin dernier une information judiciaire contre Philips des chefs de tromperie aggravée et non signalement d'incident pouvant entrainer la mort, dans le cadre d'une enquête sur les respirateurs du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank