BDL CM lance une plateforme d’épargne en ligne conçue en partenariat avec Generali

(AOF) - BDL Capital Management a lancé BDL Club Invest, une plateforme d’épargne en ligne conçue en partenariat avec Generali. Deux enveloppes sont proposées aux épargnants : l’assurance vie et le PER, à travers les produits e-Vie et e-PER Generali, exclusivement digitaux et accessibles en toute autonomie sous certaines conditions. La gestion de BDL Capital Management est accessible au sein des contrats e-Vie et e-PER Generali dès 5000 euros pour les 1000 premiers clients. Elle permet aux particuliers de s’exposer jusqu’à 100% en actions.

" Les épargnants profiteront d'un total alignement des intérêts puisque les collaborateurs de BDL Capital Management investissent une part significative de leur rémunération dans la gestion proposée ", explique la maison d'investissement.

La plateforme BDL Club Invest met également l'accent sur l'éducation financière et l'opportunité de l'investissement en actions au travers d'un outil de simulation et de contenus pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux de la bourse et ses opportunités.