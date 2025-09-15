 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BDL Capital Management ouvre sa gestion actions aux particuliers
information fournie par Agefi Asset Management  15/09/2025 à 08:00

BDL Capital Management, société de gestion française et indépendante de 3 milliards euros sous gestion, lance BDL Club Invest pour offrir un accès direct et 100% digital à sa gestion de conviction. L’objectif est d’ouvrir son expertise actions, gérée pour le compte d’institutionnels, aux investisseurs individuels.

La plateforme permet aux particuliers de déléguer directement la gestion de leur épargne aux professionnels de BDL Capital Management. L’épargnant choisit un profil – Tempéré ou Audacieux - basé sur l’historique de performance de la maison de gestion. Elle est dirigée par Olivier Mariscal, qui était jusqu'à présent directeur sales & international business development de BDL Capital Management.

Partenariat avec Generali

BDL Club Invest offre une solution d’investissement qui se veut simple, où l’argent reste disponible à tout moment, et un contenu pédagogique sur l’investissement en actions. Grâce à un partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management sera accessible dans un contrat d’assurance vie et un PER dès 5.000 euros pour les 1.000 premiers clients.

« Les épargnants profiteront d’un total alignement des intérêts puisque les collaborateurs de BDL Capital Management investissent une partie de leur rémunération dans la gestion proposée. Les clients de BDL Club Invest deviennent donc co-investisseurs aux cotés des investisseurs institutionnels et des dirigeants et salariés de BDL Capital Management », souligne un communiqué.

« BDL Club Invest est unique en France. C’est la seule solution 100% digitale en actions pour déléguer une partie de la gestion de son épargne à une équipe de professionnels reconnus depuis 20 ans », insiste Olivier Mariscal, directeur général BDL Club Invest.

Laurence Marchal

