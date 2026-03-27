 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BDL Capital Management : "les incidents se multiplient dans l’univers des actifs privés"
information fournie par AOF 27/03/2026 à 11:17

(AOF) - "Les incidents se multiplient dans l’univers des actifs privés (« private credit » notamment). Récemment, BlackRock a limité les retraits sur son fonds HPS Corporate Lending après avoir reçu des demandes de rachat supérieures au seuil de 5 % prévu par sa documentation. Blackstone, quant à lui, a dû injecter des capitaux supplémentaires pour assurer la liquidité de ses fonds. Ces épisodes rappellent une réalité financière bien connue : la liquidité disparaît toujours plus vite qu’on ne l’imagine", affirme Laurent Chaudeurge, membre du comité d’investissement de BDL Capital Management.

Le problème n'est pas seulement financier, il est aussi réglementaire : au moment même où ces tensions apparaissent, les autorités encouragent l'ouverture des marchés privés aux particuliers. En Europe, le cadre ELTIF 2.0, applicable depuis janvier 2024, a été explicitement conçu pour remplir cet objectif. Aux Etats-Unis, la logique est la même avec l'essor des véhicules evergreen et semi-liquides destinés à une clientèle non institutionnelle. Autrement dit, au moment même où les premiers signes de tension apparaissent sur la promesse de liquidité de ces produits, le régulateur choisit d'en faciliter la diffusion.

"Comme souvent, l'objectif affiché est légitime : permettre aux épargnants de financer 'l'économie réelle', diversifier leur patrimoine et accéder à des moteurs de performance longtemps réservés à quelques institutionnels. Le private equity et le private credit sont des classes d'actifs utiles mais dans le contexte actuel la vraie question est la suivante : peut-on distribuer à des particuliers, comme des produits d'épargne classiques, des véhicules investis dans des actifs fondamentalement illiquides ?", s'interroge Laurent Chaudeurge.

Selon lui, "il existe des raisons structurelles pour lesquelles ces produits ont longtemps été réservés aux investisseurs professionnels : ils sont plus opaques, plus difficiles à valoriser et exigent un horizon de temps long. Leur risque est aussi moins visible car l'absence de prix de marché quotidien donne une impression de stabilité parfois trompeuse".

C'est pour cette raison que les blocages récents ("gates") sont éclairants, ils rappellent que lorsqu'on distribue au grand public des produits investis dans des actifs privés difficiles à vendre rapidement, la promesse de liquidité n'est valable que tant que les souscriptions compensent les rachats. Dès que ce n'est plus le cas, la réalité du sous-jacent reprend le dessus. Il y a deux ans, les difficultés soudaines du marché des SCPI ont été un exemple évident de ce risque de liquidité".

"Bien que la BCE ait déjà souligné l'opacité des marchés privés, les difficultés des cessions d'actifs et le décalage possible entre valeurs comptables et valeurs de marché, le régulateur a ouvert les portes à une banalisation de la distribution de ces produits auprès des particuliers.

Le risque de "misselling" ne doit pas être sous-estimé car beaucoup de ces produits sont vendus avec un discours très efficace : rendement supérieur, faible volatilité apparente, décorrélation, financement de l'économie réelle. Mais la faible volatilité apparente provient aussi de l'absence de valorisation quotidienne. Et la liquidité, elle, reste conditionnelle.

"Il ne faut pas en conclure pour autant que les marchés privés ne doivent jamais être proposés aux particuliers. Certains investisseurs avertis, capables d'immobiliser une part limitée de leur patrimoine sur un horizon long, peuvent y trouver leur intérêt. Mais il faut cesser de faire comme s'il s'agissait d'une composante naturelle, voire évidente, de l'épargne moderne", explique Laurent Chaudeurge.

"Il ne faut pas interdire ces produits mais garantir un cadre beaucoup plus exigeant. Par exemple, aucun produit illiquide ou semi-liquide ne devrait être introduit par défaut dans une allocation retail. Tout véhicule destiné au grand public devrait afficher clairement son horizon réaliste de liquidité, ses mécanismes de blocage, son niveau de levier et la part des actifs pour lesquels il n'existe pas de prix de marché réellement observable", détaille t-il.

Pour conclure son analyse, Laurent Chaudeurge fait savoir que "le développement des marchés privés est utile au financement de l'économie mais ce n'est pas une raison pour laisser penser qu'un actif illiquide change de nature dès lors qu'il est logé dans une enveloppe financière ou fiscale plus familière (assurance-vie par exemple)". Les "gates" récents de plusieurs fonds d'actifs privés rappellent qu'il n'y a pas d'innovation en finance, juste de la transformation. La structure des produits évolue, mais la nature du risque, elle, ne change pas.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 11:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 27.03.2026 11:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite

  • Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot (à droite) accueille son homologue américain Marco Rubio (à gauche) pour une réunion des chefs de la diplomatie du G7à l'Abbaye de Vaux-de-Cernay, près de Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:27 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite

  • L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:22 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu, à Vernon, le 15 mars 2026 ( POOL / MARTIN LELIEVRE )
    "La méthode paie" mais... : le gouvernement accueille avec "prudence" les "bonnes surprises" sur le déficit
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.03.2026 11:04 

    L'Insee a annoncé un déficit pour 2025 à 5,1%, plus bas qu'attendu. "Aucune raison de se satisfaire", note Bercy. Face à un déficit public légèrement revu à la baisse, Sébastien Lecornu a prôné vendredi 27 mars une "maîtrise" des finances publiques "quoi qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank