BD et BIOCORP signent un accord pour apporter connectivité et traçabilité aux médicaments injectables auto-administrés

Les entreprises vont explorer les possibilités d'associer la technologie Injay® de Biocorp avec le protège-aiguille passif BD UltraSafePlusTM afin d’aider les fabricants de produits biopharmaceutiques à capter et transmettre les données relatives aux injections auto-administrées.



Issoire, le 18 octobre 2022, 7h00 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, et BD, l'un des leaders mondiaux en matière de technologies médicales, annoncent avoir signé un accord dans le but d'utiliser la technologie connectée pour suivre l'observance des traitements médicamenteux auto-administrés.



Avec pour objectif de soutenir les sociétés biopharmaceutiques dans leurs efforts pour améliorer l'adhérence aux traitements à base d’injectables, les deux entreprises vont intégrer la technologie Injay® de Biocorp - une solution conçue pour capturer et transmettre les données d'injection à l'aide de la technologie de communication en champ proche (NFC) – au système BD UltraSafe Plus™ Passive Needle Guard utilisé avec les seringues préremplies.



"Les dispositifs connectés d'administration de médicaments jouent un rôle important en aidant les fabricants biopharmaceutiques à comprendre et à suivre les tendances clés en matière d'adhésion au traitement des patients", a déclaré Matthew Schabacker