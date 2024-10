BCE: Vontobel plaide pour une baisse des taux plus rapide

(AOF) - "La BCE doit réduire ses taux plus rapidement", affirme George Curtis, gérant de portefeuille chez TwentyFourAM (boutique Vontobel). "Selon nous, le taux neutre se situe autour de 2% (0 % en termes réels), de sorte que si l'inflation continue de baisser dans ce contexte de croissance atone, il serait logique que la BCE abaisse ses taux en dessous de 2% afin de devenir accommodante". "La BCE doit réduire ses taux plus régulièrement qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent", plaide-t-il.

Les 150 premiers points de base "sont une évidence, même si l'on suppose un taux neutre légèrement plus élevé qu'avant Covid". "Aller trop lentement risque d'endommager inutilement l'économie, plus précaire dans la zone euro qu'aux États-Unis". Pour le gérant, "cela suggère une baisse de 25 points de base par réunion dans un futur proche", mais "la direction prise pourrait être de faire monter la pression en faveur d'une réduction plus importante, compte tenu de l'évolution des données économiques".

Pour lui cependant "certains éléments rendent peu probable une réduction de 50 points de base cette année". "L'inflation de base reste bien supérieure à l'objectif de la BCE et le ralentissement attendu de la croissance des salaires l'année prochaine pourrait ne pas se matérialiser autant que l'espère la BCE", pointe le gérant.

Il ajoute que "la croissance du PIB réel devrait encore être soutenue par un marché du travail tendu" et une croissance "solide" des revenus réels. Pour lui enfin, "les effets de base sur le rythme de l'inflation globale devraient devenir moins favorables au quatrième trimestre, poussant l'inflation à la hausse en fin d'année".