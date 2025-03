BCE : "Une pause en avril n'est pas à exclure" (Vontobel)

(AOF) - "Dans un contexte de politique monétaire toujours restrictive, nous anticipons une baisse des taux par la Banque centrale européenne (BCE) lors de sa prochaine réunion (jeudi)", souligne Andrew Jackson, responsable des investissements chez Vontobel. Selon le gérant, la BCE devrait ramener les taux à 2 % d'ici le milieu de l'année et ne pas s'arrêter avant d'atteindre ce niveau. Toutefois, une pause en avril n'est pas à exclure, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, ayant évoqué cette possibilité dans une récente interview, rappelle Vontobel.

