BCE : "Une nouvelle baisse reste possible" (JP Morgan)

(AOF) - " La BCE n’avait que peu de nouveautés à annoncer – et c’était précisément l’objectif. La pause d’aujourd’hui était attendue et largement anticipée. Une nouvelle baisse reste possible, mais il ne faut ni la considérer comme acquise, ni en présumer le calendrier ", assure Madison Faller, Global Investment Strategist chez J.P. Morgan Private Bank. Elle ajoute que sans l'ensemble, la BCE adopte donc clairement une posture attentiste.

"Une baisse en septembre reste envisageable, mais le calendrier fait débat. Après huit baisses de taux en un an, les taux ne sont plus restrictifs, mais simplement “neutres” – aller plus loin nécessitera sans doute des signes plus nets de ralentissement", estime Madison Faller.

Avant de conclure : "Les incertitudes commerciales persistent, mais les principaux risques extrêmes se sont estompés : un accord de droits de douane à 15 % entre les États-Unis et l'Union européenne semble désormais plus probable que le scénario à 30 %. "