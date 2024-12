BCE : "Une baisse de 50 points de base est peu probable pour le moment" (Carmignac)

"Pour autant, nous estimons qu'une baisse de 50 points de base est peu probable pour le moment, compte tenu de la croissance économique qui a surpris à la hausse au troisième trimestre, des perspectives d'un cycle monétaire américain moins favorable depuis la dernière réunion de la BCE et qu'il est trop tôt pour intégrer les effets négatifs des éventuelles futures politiques Trump 2.0", conclut Kevin Thozet.

Selon Carmignac, les craintes de ralentissement économique liées aux possibles tarifs douaniers de Donald Trump et à l'incertitude politique dans la région font que le taux d'atterrissage pourrait être inférieur aux attentes du marché (soit 1,5 % ou moins).

(AOF) - En amont de la décision de politique monétaire de la BCE qui rendra son dernier verdict de l'année ce jeudi, Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac, dresse un premier constat : Les marchés s'attendent à une baisse de taux de politique monétaire de 25 points de base cette semaine, et ensuite une par réunion jusqu'à atteindre 1,75 % à l'été prochain". "La principale interrogation réside dans la possibilité de voir une super baisse de 50 points de base sur cette période", poursuit-il.

