BCE : "Un assouplissement de la politique monétaire reste très probable cette année" (Anaxis AM)

(AOF) - Dans son rapport mensuel de février "Corporate Credit Monthly Update", Anaxis AM souligne que l'économie de la zone euro continue à s'améliorer timidement, avec une Allemagne qui reste cependant à la traîne. Le spécialiste en gestion obligataire ajoute que cette croissance au ralenti en Europe contraste avec l'économie américaine toujours robuste, ce qui a contribué à affaiblir davantage l'euro. En outre, poursuit Anaxis AM, le marché du travail de la zone euro reste proche du plein emploi, avec un taux de chômage historiquement bas de 6,4%.

Et Anaxis AM de conclure : "La BCE a maintenu ses taux d'intérêt de référence inchangés et Mme Lagarde a indiqué dans ses déclarations que les baisses de taux ne commenceraient pas de sitôt. Un assouplissement de la politique monétaire reste cependant très probable cette année, malgré l'incertitude quant au calendrier".