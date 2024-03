BCE : "Trois baisses de taux cette année, à partir de juin ou plus tard" (Pimco)

(AOF) - Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, a réagi après la décision de politique monétaire de la BCE ce jeudi. "Comme nous l'avions prévu, la BCE maintient son statu quo et conserve sa position de dépendance à l'égard des données, réunion par réunion", introduit le gérant. Avant de poursuivre : " Depuis la fin de l'année dernière, les marchés ont considérablement réduit leurs attentes en termes de baisses de taux. Les prévisions actuelles semblent beaucoup plus raisonnables et ne sont plus très éloignées de notre scénario de base".

Konstantin Veit considère que, lorsque la BCE commencera à réduire ses taux, elle procédera avec prudence, par étapes conventionnelles de 25 points de base.

Pimco anticipe trois baisses de taux cette année, à partir de juin ou plus tard. L'évolution des salaires reste la clé.

"Nous restons quelque peu sceptiques par rapport au pricing du marché, principalement en raison de la persistance de l'inflation des services, de la résistance du marché du travail et des conditions financières peu contraignantes", conclut le gérant de portefeuille.