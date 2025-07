BCE: statu quo sur les taux directeurs information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 14:35









(Zonebourse.com) - Au terme de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.



'L'inflation se situe actuellement à l'objectif de 2% à moyen terme. Les informations reçues sont globalement conformes à l'évaluation précédente des perspectives d'inflation par le conseil des gouverneurs', estime la BCE.



'L'économie a jusqu'à présent fait preuve de résilience dans l'ensemble dans un environnement mondial difficile. Cependant, l'environnement reste exceptionnellement incertain, notamment en raison des différends commerciaux', poursuit-elle.



Le conseil des gouverneurs suivra une approche fondée sur des données et réunion par réunion pour déterminer l'orientation appropriée de la politique monétaire, et ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire particulière en termes de taux.



Les portefeuilles du programme d'achats d'actifs et programme d'achats d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.





