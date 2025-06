BCE: les taux d'intérêt de nouveau réduits information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi ses taux directeurs d'un quart de point, pour la huitième fois en moins d'un an, afin de soutenir l'activité économique dans la zone euro sur fond de tensions commerciales mondiales.



Le Conseil des gouverneurs indique avoir décidé de réduire le taux de la facilité de dépôt à 2%, celui des opérations principales de refinancement à 2,15% et celui et de la facilité de prêt marginal à 2,40%.



Cet assouplissement de sa politique monétaire, largement anticipé par les marchés financiers, intervient sur fond de reflux de l'inflation, revenue autour de l'objectif de 2% à moyen terme que s'est fixé la BCE.



L'institution estime cependant que l'incertitude autour des politiques commerciales devrait peser sur l'investissement des entreprises et les exportations, notamment à court terme.



La BCE ajoute qu'une nouvelle aggravation des tensions commerciales au cours des mois à venir se traduirait par une croissance et une inflation inférieures à ses projections.



La présidente de la BCE, Christine Lagarde, commentera ces décisions lors d'une conférence de presse qui débutera à 14h45, au cours de laquelle les investisseurs seront attentifs à tout indice suggérant une possible poursuite du cycle d'assouplissement monétaire actuel.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.