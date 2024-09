Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BCE: les taux abaissés d'un quart de point, comme prévu information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE) a, comme on s'y attendait, abaissé ses taux directeurs d'un quart de point jeudi, un nouveau geste d'assouplissement de sa politique monétaire face à un contexte économique qui demeure morose.



Le taux d'intérêt de ses opérations principales de refinancement va être ramené à 3,65%, celui de la facilité de prêt marginal à 3,90%, tandis que le taux de la facilité de dépôt va passer à 3,50%.



Dans son communiqué, la BCE explique que les données récentes relatives à l'inflation sont globalement conformes aux anticipations, avec des tensions sur les coûts de la main-d'oeuvre qui s'atténuent.



'Les conditions de financement demeurent restrictives, et l'activité économique reste atone, reflétant la faiblesse de la consommation privée et de l'investissement', explique l'institution basée à Francfort.



La banque centrale ajoute avoir revu à la baisse ses prévisions, tablant sur une croissance économique de 0,8% en 2024, puis de 1,3% en 2025 et de 1,5% en 2026.



Le conseil des gouverneurs s'est dit par ailleurs prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, dans le cadre de son mandat, afin d'assurer le retour de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme.



En outre, l'instrument de protection de la transmission est disponible pour lutter contre une dynamique de marché injustifiée, désordonnée qui représente une menace grave pour la transmission de la politique monétaire



La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit désormais commenter ces décisions lors d'une conférence de presse devant débuter à 14h40.





