BCE: les taux abaissés d'un quart de point, comme prévu information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE) a comme, on s'y attendait, abaissé ses taux directeurs d'un quart de point jeudi, un nouveau geste d'assouplissement de sa politique face à une croissance qui peine à rebondir.



Son Conseil des gouverneurs a décidé de réduire le taux d'intérêt de la facilité de dépôt à 2,50%, celui des opérations principales de refinancement à 2,65% et la facilité de prêt marginal à 2,90%.



Il s'agit de la cinquième baisse de taux d'affilée et de la sixième au total depuis juin 2024.



Dans un communiqué, la BCE explique que le processus de désinflation reste 'en bonne voie', avec une hausse des salaires qui continue de s'atténuer.



Alors qu'elle qualifiait jusqu'ici sa politique monétaire de 'restrictive', la banque centrale la juge maintenant 'moins restrictive' dans la mesure où la réduction de ses taux va rendre les nouveaux emprunts moins chers pour les entreprises et les ménages.



La présidente de l'institution, Christine Lagarde, doit commenter ces décisions lors d'une conférence de presse prévue à partir de 14h30.





