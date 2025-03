BCE : "Les réactions des marchés financiers devraient être limitées" (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "Largement anticipé par les marchés financiers, la BCE devrait abaisser son taux de dépôt de 25 points de base à 2,5 %, la cinquième baisse d’affilée et la sixième baisse depuis juin 2024, pour soutenir l’économie", affirme François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM, à la veille de la décision de la banque centrale européenne. Cette dernière devrait, selon lui, poursuivre ses baisses de taux avec prudence en restant dépendantes des données entrantes et attentive à la politique tarifaire américaine.

"La vigilance de la BCE sur l'orientation de sa politique monétaire au-delà de ce comité pourrait impliquer une pause en avril même si nous pensons que la BCE n'a pas beaucoup de raison de reporter un assouplissement supplémentaire de sa politique monétaire (notamment en raison de la faiblesse de la croissance dans la région)", poursuit François Rimeu.

En résumé, conclut-il, "nous n'attendons pas de changement majeur de la BCE en mars. Le conseil des gouverneurs baissera ses taux, probablement à l'unanimité, avec des ajustements mineurs dans ses perspectives économiques. Les réactions des marchés financiers devraient être limitées hormis changement drastique de la communication de la BCE qui ne jugerait plus sa politique monétaire comme restrictive, ce qui n'est pas notre scénario".