 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 841,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BCE-Le processus de désinflation est terminé, dit Lagarde
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:49

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux directeurs inchangés jeudi, comme prévu, mais n'a donné aucun indice sur sa prochaine décision.

Voici les principales déclarations de Christine Lagarde, présidente de la BCE, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de politique monétaire de l'institution.

SUR L'INFLATION

"Le processus de désinflation est terminé."

"Nous continuons à être dans une bonne position mais nous ne sommes pas sur un chemin prédéterminé et nous ferons le point réunion par réunion (...) afin de nous assurer que nous restons dans une bonne position."

NI FAUCON NI COLOMBE

"Je vous rappelle que je ne suis ni un faucon ("hawk", favorable à une politique plus restrictive) ni une colombe ("dove", favorable à davantage d'assouplissement monétaire). Je suis un hibou pour nos collègues bulgares.

"Vous savez, lorsque j'ai pris mes fonctions, on m'a immédiatement demandé si j'étais un faucon, un dur, ou une colombe, un doux. J'ai répondu que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je suis un hibou, parce que je veux avant tout voir tout ce qui se passe autour de moi.

"Ce n'est pas 360 degrés mais c'est un diamètre assez large que je peux regarder."

L'IPT N'A PAS ÉTÉ ABORDÉ

"L'IPT (Instrument de protection de la transmission ou Transmission Protection Instrument) n'a fait l'objet d'aucune discussion au cours de notre Conseil des gouverneurs d'aujourd'hui."

INTERROGÉE SUR LES MARCHÉS EN FRANCE

"Je ne ferai pas de commentaire sur un pays en particulier mais il suffit de dire que nous surveillons toujours l'évolution du marché et que les obligations souveraines de la zone euro sont ordonnées et fonctionnent sans heurts avec une bonne liquidité. C'est ce que nous constatons.

"Notre priorité est, comme vous le savez, la stabilité des prix mais nous avons besoin pour cela de stabilité financière, ce qui nécessite un mécanisme de transmission de la politique monétaire qui fonctionne bien, et nous pensons que nous disposons de tous les outils nécessaires au cas où cette transmission ne s'avérerait pas efficace dans l'ensemble de la zone euro."

INTÉGRITÉ DES DONNÉES

"Nous avons beaucoup de chance jusqu'à présent, et j'espère que cela restera ainsi, d'avoir des données dont l'intégrité n'est pas remise en cause.

"Les données que nous recevons de l'office des statistiques, des offices des Etats membres qui sont compilées par Eurostat, malgré le traumatisme que nous avons connu il y a quelques années en Grèce, (...) qui je pense a été une leçon pour nous tous, je pense que l'intégrité des données que nous utilisons est très élevée, et cela est apprécié par nous tous."

UNE DÉCISION UNANIME

"Je ne veux pas exagérer l'accord général ici mais nous avons eu une décision unanime du Conseil des gouverneurs aujourd'hui de laisser les trois taux d'intérêt inchangés.

"Nous avons discuté, bien sûr, des projections. Nous avons discuté du risque mais je pense que ce que je viens de vous présenter est une décision qui a été prise à l'unanimité autour de la table."

PAS D'ENGAGEMENT PRÉALABLE

"Nous suivrons une approche qui dépendra des données, réunion par réunion, pour déterminer l'orientation appropriée de la politique monétaire."

"Nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière et, en tout état de cause, nous sommes prêts à ajuster tous nos instruments."

"Nous continuons à être dans une bonne position."

IMPACT DU RALENTISSEMENT DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE ?

"En ce qui concerne les Etats-Unis, je pense qu'il y a deux récits (...) celui d'un léger déclin, d'un possible déclin plus important. Mais il y a aussi l'histoire de la productivité, de l'intelligence artificielle, des Sept magnifiques."

"Je pense donc que nous devons rassembler tous ces éléments et voir quels types de retombées ils auront sur nos économies."

RISQUES POUR LA CROISSANCE

"Les risques pour la croissance économique sont devenus plus équilibrés, alors que les récents accords commerciaux ont réduit l'incertitude, une nouvelle détérioration des relations commerciales pourrait encore freiner les exportations et tirer vers le bas l'investissement et la consommation.

"Une détérioration du sentiment des marchés financiers pourrait entraîner un resserrement des conditions de financement, une plus grande aversion au risque et une croissance plus faible.

"En revanche, des dépenses plus élevées que prévu en matière de défense et d'infrastructures, ainsi que des réformes visant à améliorer la productivité, contribueraient à la croissance.

"Une amélioration de la confiance des entreprises pourrait stimuler l'investissement privé. Le sentiment pourrait également être amélioré et les activités stimulées si les tensions géopolitiques diminuaient ou si les différends commerciaux restants étaient résolus plus rapidement que prévu."

DAVANTAGE DE DONNÉES SUR L'ÉQUILIBRE DES RISQUES

"Si l'on remonte au mois de juin, la situation était très incertaine. C'était après le 19 avril, bien sûr, mais c'était avant juillet, et certainement avant le 21 août, lorsqu'un accord a été conclu (...)

"Deux éléments ont clairement disparu de notre écran radar en ce qui concerne le risque de baisse. Le premier est le risque de représailles européennes qui a été pris en compte dans nos projections de juin (...) et le second est l'incertitude (commerciale)."

SUR LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

"La hausse des droits de douane, l'appréciation de l'euro et l'intensification de la concurrence mondiale devraient freiner la croissance pendant le reste de l'année. Toutefois, l'effet de ces vents contraires sur la croissance devrait s'estomper l'année prochaine."

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les travailleurs sud-coréens arrêtés aux Etats-Unis en route vers leur pays
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:45 

    Des centaines de Sud-Coréens employés dans une usine de batteries Hyundai-LG, qui avaient été arrêtés par la police américaine de l'immigration, sont repartis jeudi vers leur pays, Séoul ayant prévenu que cet épisode "déstabilisant" et pourrait avoir un impact ... Lire la suite

  • Des pompiers devant une caserne près du Mémorial du 11-Septembre, lors des cérémonies commémorant le 24ᵉ anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York, le 11 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    La mort de Charlie Kirk s'invite aux commémorations du 11-Septembre
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:28 

    Les commémorations du 11-Septembre 2001, un anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump et de ses ministres à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank