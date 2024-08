BCE : "la trajectoire au-delà de septembre est incertaine" (ABN Amro Investment Solutions)

Christophe Boucher souligne que l'absence de données clés jusqu'au 12 septembre poussera Catherine Lagarde à maintenir une position prudente et dépendante des données lors de la conférence de presse de septembre.

(AOF) - "L'inflation en zone euro en août a été conforme aux attentes, ralentissant de 2,2% en glissement annuel par rapport aux 2,6% précédents, sous l'effet des composantes volatiles. L'inflation core n'a baissé que d'un cran, passant de 2,9% à 2,8%", résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Il ajoute : "les marchés et les responsables de la BCE s'attendent à une baisse des taux en septembre, mais la trajectoire au-delà est très incertaine, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis".

