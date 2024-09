BCE : "La décision d'octobre est très incertaine" (ABN Amro IS)

(AOF) - "Comme prévu, Lagarde a abaissé le principal taux d'intérêt de 25 points de base et a procédé à un ajustement technique des deux autres taux. Une fois de plus, la BCE abaisse ses taux tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation de base", résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Il poursuit : "La décision d'octobre est très incertaine, étant donné que nous n'aurons qu'un seul rapport d'inflation supplémentaire et que l'inflation sous-jacente reste élevée".

"La mise à jour des projections économiques de la BCE ne fournit pas non plus de signal clair, les projections de croissance ayant été légèrement revues à la baisse, tandis que l'inflation de base est considérée comme légèrement plus élevée", conclut Christophe Boucher.