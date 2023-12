BCE : "La baisse importante des taux à long terme reste fragile" (AllianzGI)

(AOF) - En amont du rendez-vous du 14 décembre, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, considère que la BCE devrait laisser ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Toutefois, ajoute le gestionnaire d'actifs, "elle devrait rester prudente sur la suite et souligner ses points de vigilance. À ce titre, ses prévisions de croissance et d'inflation sont très attendues".

Avant de poursuivre son argumentation : "Nous estimons que la BCE devrait insister plus que jamais sur le fait que l'évolution de sa politique monétaire restera très dépendante des données, et qu'elle attendra d'avoir des certitudes sur la trajectoire de l'inflation sous-jacente avant d'envisager des baisses de taux. Elle devrait donc tempérer les attentes des investisseurs. À ce titre, l'anticipation d'une baisse dès le mois de mars nous semble prématurée et la baisse importante des taux à long terme, fragile. Après le rallye récent, une pause voire une correction est probable.