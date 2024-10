BCE : "l'inflation devrait s'établir en moyenne à 2,5% en 2024"

(AOF) - La BCE a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. L'inflation globale devrait repartir à la hausse vers la fin de l'année, "en partie parce que les baisses antérieures des prix de l'énergie ne seraient plus prises en compte dans les taux annuels". Selon les dernières projections des services de la BCE, l'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026, atteignant notamment 2% au cours du second semestre de l'année prochaine.

En outre, elle note que "les taux d'intérêt de marché ont sensiblement baissé depuis la dernière réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs en juillet".

Les opérateurs de marché anticipent désormais pleinement une baisse de 25 points de base du taux de la facilité de dépôt lors de la réunion de septembre et attachent une probabilité de 35% à une nouvelle baisse des taux en octobre.

Au total, entre deux et trois baisses de taux sont désormais envisagées d'ici la fin de l'année, contre deux baisses immédiatement après la réunion de juin.