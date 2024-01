BCE : Il ne devrait pas y avoir de prise de décision clé

Christine Lagarde, présidente de la BCE. (Crédits photo : BCE)

En perspective de la prochaine réunion de la BCE, voici l'analyse de Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman

1. À Davos, Mme Lagarde a déclaré que la BCE réduirait probablement ses taux durant l'été. Comment interpréter cela ? Comment le marché intègre-t-il cela dans les cours ? Et existe-t-il une marge d'erreur ?

La semaine passée, Mme Lagarde a annoncé un tournant dans la politique monétaire de la BCE en affirmant que la prochaine décision sur les taux directeurs devrait être une baisse d'ici l'été. Cependant, la plupart des membres de la BCE s'inquiètent des attentes excessives du marché en la matière. Avant la réunion de cette semaine, ils ont réitéré leur analyse « hawkish » afin de calmer les marchés. Ainsi mêmes certains membres qualifiés de « dovish » semblent préférer une première baisse des taux en juin ou plus tard. En réalité, il existe deux manières de penser parmi les membres de la BCE, ce qui est important pour le calendrier et l'ampleur des baisses de taux. Une première approche consiste à conditionner le début de la baisse des taux directeurs lorsque de bonnes perspectives d'inflation seront plus certaines. Cette approche est donc purement axée sur les données économiques plutôt que sur le calendrier. La deuxième approche est d'attendre que les augmentations des salaires ralentissent vers un niveau soutenable pour les entreprises, ce qui pourrait prendre du temps et constitue alors le principal risque pour marchés.

2. Sur quel(s) point(s) portera votre attention lors de la prochaine réunion ?

Comme il ne devrait pas y avoir de prise de décision clé, nous nous attendons à ce que la BCE actualise ses perspectives d'inflation et son analyse de ses principaux facteurs, notamment à long terme. La banque centrale pourrait souhaiter avoir une influence sur les estimations de rendements du marché obligataire à long terme, une inversion de la courbe n'étant pas positive pour sa politique.