BCE: Fitch annonce un "durcissement des conditions d'emprunt des États"

(AOF) - « Le resserrement quantitatif fera peser une plus grande responsabilité sur les investisseurs du secteur privé pour le financement des gouvernements de la zone euro, entraînera un durcissement des conditions d'emprunt des États et freinera la création de crédit ",affirme Charles Seville, Senior Director chez Fitch Ratings, dans une note publiée aujourd’hui. Fitch estime que les achats de dette publique dans le cadre de l'assouplissement quantitatif ont dépassé les émissions nettes de dette publique de près de 1 000 milliards d'euros ntre octobre 2014 et décembre 2022.

"À mesure que la BCE cesse de réinvestir le produit de son portefeuille d'obligations sur le marché obligataire, d'autres investisseurs, allant du secteur privé national aux secteurs officiels étrangers, devront absorber davantage de nouvelles émissions, ce qui augmente les risques d'indigestion ou de hausse des rendements", ajoute l'agence.

" Nous nous attendons à ce que la BCE poursuive la réduction de son bilan malgré les récentes turbulences sur les marchés financiers suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank et du rachat du Crédit Suisse " conclut l'analyste.

Il rappelle que lors de la conférence de presse du 16 mars, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a assuré les marchés que l'établissement pourrait encore prêter aux banques en cas de besoin, en utilisant ses facilités existantes.