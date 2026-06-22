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BCB Bancorp recule après avoir suspendu le versement de son dividende en espèces
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** Les actions de BCB Bancorp ( BCBP.O ) ont chuté de 11,6 % à leur plus bas niveau; elles ont finalement clôturé en baisse de 6,2 % à 10,38 dollars

** Jeudi en fin de journée, cet établissement de crédit local a annoncé la suspension de ses dividendes trimestriels en espèces afin de préserver son capital

** BCBP avait précédemment indiqué qu’il procéderait à une évaluation approfondie de ses portefeuilles de crédit, ce qui devrait prendre un certain temps

** “Pendant cette période, nous nous concentrerons sur la préservation du capital; la suppression de notre dividende trimestriel permettra d’économiser environ 1,86 million de dollars de capital par trimestre” – Thomas M. O’Brien, directeur général

** Parmi les trois sociétés de courtage, une recommande d’“acheter” le titre et deux de le “conserver”; objectif de cours médian: 11 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action BCBP affichait une hausse de 37,1 % depuis le début de l'année

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BCB BANCORP
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