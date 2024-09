Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BBVA: va investir 200 M$ dans un partenariat avec KKR information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - BBVA et la société d'investissement mondiale KKR ont formé un nouveau partenariat stratégique pour soutenir la décarbonisation de l'économie.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, BBVA s'est engagée à investir 200 millions de dollars dans la stratégie climatique mondiale de KKR. Les deux sociétés ont fait cette annonce lors de la Semaine du climat, qui se tient à New York cette semaine.



Le partenariat stratégique visera également à découvrir de nouveaux investissements liés aux infrastructures climatiques, y compris des opportunités qui soutiennent la transition énergétique et l'électrification. De plus, le partenariat stratégique soutiendra les forces complémentaires des entreprises respectives, le partage des connaissances et les objectifs communs de faire progresser et d'accélérer la transition énergétique.



'Notre objectif est de devenir un leader dans le déploiement de conseils et de financements pour accompagner nos clients aux États-Unis et en Europe dans des secteurs tels que l'énergie, la construction, la mobilité et d'autres dans la construction des infrastructures du futur. Ce partenariat ambitieux avec KKR sera un élément clé de notre stratégie de durabilité.', a déclaré Javier Rodríguez Soler, responsable mondial du développement durable et de la CIB chez BBVA.





