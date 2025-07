BBVA: un nouveau patron de la banque numérique en Italie information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 10:38









(Zonebourse.com) - BBVA annonce la nomination de Walter Rizzi au poste de responsable de la banque numérique en Italie.



Walter Rizzi rejoint BBVA Italie en tant que Country Manager pour les banques numériques, sous la responsabilité directe de Murat Kalkan, responsable mondial de l'unité.



'Sa nomination marque une étape majeure dans la stratégie d'expansion européenne de BBVA, dans le but de mieux répondre aux besoins spécifiques des différents segments de clientèle' indique le groupe.



' La vaste expérience de Walter Rizzi sur le marché italien et son leadership transformationnel dans le secteur bancaire seront cruciales pour soutenir BBVA Italie sur la voie d'une croissance durable et rentable ', a déclaré M. Kalkan.



Auparavant, M. Rizzi a occupé le poste de Chief Product & Customer Officer et de Directeur Général Adjoint chez Banca AideXa (Milan). Il a également été associé chez McKinsey et QuantumBlack à Milan, spécialisé dans les projets d'IA et de transformation numérique pour le secteur financier italien.





Valeurs associées BBVA 12,9450 EUR Sibe -0,58%