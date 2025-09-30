BBVA tente de séduire les actionnaires de Sabadell avec un dividende intérimaire record

La banque espagnole BBVA BBVA.MC a indiqué mardi que ses actionnaires et ceux de Sabadell SABE.MC qui apporteront leurs titres à son offre hostile sur son concurrent espagnol recevront un dividende intérimaire record au titre des résultats 2025.

Les actionnaires concernés recevront un acompte sur dividende brut de 0,32 euro par action le 7 novembre, en hausse de 10,3% sur un an et au plus haut historique.

Les actionnaires de Sabadell, qui ont jusqu'au 10 octobre pour apporter leurs titres à l'offre améliorée de BBVA valorisant sa cible presque 17 milliards d'euros, recevront également ce dividende distribué après le règlement de l'offre d'achat.

Le conseil d'administration de Sabadell devrait se réunir mardi et émettre sa recommandation sur l'offre améliorée, a déclaré un porte-parole de la banque. Le directeur général Cesar Gonzalez-Bueno a déjà affirmé que le conseil d'administration "ne recommanderait probablement pas" ce nouveau prix jugé encore insuffisant puisqu'il ne représente qu'une prime de 1,6% par rapport au cours de clôture la veille de son annonce.

L'attention se concentre particulièrement sur le Mexicain David Martinez, premier actionnaire du conseil d'administration de Sabadell avec une participation de 3,86 % par l'intermédiaire de Fintech Europe, qui avait regretté début septembre un prix trop bas malgré une stratégie jugée correcte.

(Jesús Aguado ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)